Dünya Kanada Başbakanı Trudeau ırkçı fotoğrafı için Aptalca bir şeydi
AMERİKA

Kanada Başbakanı Trudeau ırkçı fotoğrafı için: Aptalca bir şeydi

Kanada Başbakanı Trudeau ırkçı fotoğrafı için: Aptalca bir şeydi

Kanada Başbakanı Trudeau'nın, seçimlere bir ay kala eski bir fotoğrafı ortaya çıktı. 2001 yılına ait fotoğrafta Trudeau'nun başı türbanlı, yüzünü ise boyayla esmerleştirdiği görülüyor. Trudeau, tepki çeken fotoğraf için özür diledi ve "Aptalca bir şeydi. Bu durum için kendime çok kızgınım" ifadesini kullandı. Çok sayıda kişi, bu tutumundan dolayı Trudeau'yu ırkçılıkla suçladı.

Haber Merkezi Diğer
Kanada Başbakanı Justin Trudeau.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Seçimler öncesi Justin Trudeau'nun 2001 yılına ait bir fotoğrafının TIME'da yer almasının ardından ise Kanada Başbakanı özür dilemek zorunda kaldı.

  • TIME'ın paylaştığı fotoğrafta Trudeau, Alaaddin kostümü giydiği, başına türban taktığı ve yüzünü boyayla 'esmerleştirdiği' görülüyor.

2001 yılına ait görüntülerin, o dönem 29 yaşında olan Trudeau'nun öğretmen olduğu okulun yıllığından alındığı belirtildi.

Seçim öncesi döneme denk gelmesi ile muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan Trudeau, olay sonrası uçakta basına açıklamalarda bulundu.

Trudeau "Kanada halkından beni affetmelerini istiyorum. Yaptığım şey tamamen aptalcaydı. Bu durum için kendime çok kızgınım" dedi.

Irkçı bir yaklaşım

Söz konusu fotoğraf için bir çok kişi Kanada Başbakanı Trudeau'yu ırkçılıkla suçladı.

Trudeau, "O yıllarda bu durumun ırkçılık anlamına geleceğini düşünmüyordum. Son derece pişmanım ve çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Muhalifleri eleştiri yağmuruna tuttu

Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

  • Scheer "Yüzünüze esmerleştiren makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar bu akşam ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarını önemsemeyen Trudeau "Kanadalılardan yaptığım şey için beni affetmelerini isteyeceğim... Aptalca bir şeydi. Kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattım ve yaptığım şey için kendime çok kızgınım." sözlerini kullandı.

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