Dünya Kanadada Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi
AMERİKA

Kanada'da Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi

Kanada’nın Quebec eyaletinde Müslümanların yıllardır süren mezarlık sorunu çözüldü. Daha önce cenazelerini şehre 250 kilometre uzaklıktaki Montreal'e götürmek zorunda kalan Müslüman cemaati kararı sevinçle karşıladı.

Haber Merkezi AA
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Kanada'da Müslümanların 20 yıldır hayata geçirmek için mücadele ettikleri ancak belediye meclisinde bir türlü çoğunluk oylarını sağlayamadıkları için çözemedikleri Müslüman mezarlığı sorunu, belediye başkanının çabaları sayesinde çözüm buldu.

Daha önceki oylamalarda kendisi de karşı oy kullanan Quebec City Belediye Başkanı Regis Labeaume, yapılan son oylamada Müslüman mezarlığı olarak tescil edilmesi istenilen arazi ile ilgili teklifin kabul edilmesini sağladı.

Cenazeleri 250 kilometre uzaktaki mezarlığa götürüyorlardı

Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Boufeldja Benabdallah’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Labeaume, Kanadalılara "birbirimizi sevelim" çağrısında bulundu.

Benabdallah da Başkan Labeaume'a projeyi ilerletmesi ve bölücü tartışmalardan kaçınması nedeniyle teşekkür etti. Kentteki Müslümanların 20 yıldır kendi mezarlıklarını almak için çalıştıklarını söyleyen Benabdallah, "Şehrimizde Müslüman mezarlığı olmadığı için cenazelerimizi bu bölgedeki en yakın mezarlığın olduğu 255 kilometre uzaktaki Montreal’e götürüyorduk. Karara sevindik." dedi.

  • Labeaume de gazetecilere, Quebec City'nin değiştiğini ve yeni göç dalgalarının şehri ve eyaletin geri kalanını daha çeşitli hale getireceğini söyledi. Labeaume "Bugünden itibaren neler yapabileceğimizi, topluluğumuzda atabileceğimiz adımları, hep birlikte uyum içinde yaşayabilmek için düşünmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Labeaume’nin tapusunu imzalayarak onayladığı Quebec City Müslüman Mezarlığı, arazide yapılacak düzenlemelerin ardından ilkbaharda hizmete açılacak.

6 kişinin öldürüldüğü cami baskını ile gündeme gelmişti

Quebec City kenti, 2017 yılının 29 Ocak gecesi, kentin tek camisi olan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ne yapılan silahlı saldırı ile gündeme gelmişti.

  • Aşırı sağ görüşlü 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette isimli saldırgan, otomatik silahlarla girdiği camide, yatsı namazı kılmakta olan cemaatin üzerine ateş açmış, 6 kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

Saldırıdan sonra yakalanan Bissonnette’nin mahkemesi sürüyor.

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