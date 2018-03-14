DünyaKanuninin türbesinin yerini gösteren harita bulundu
AVRUPA

Kanuni'nin türbesinin yerini gösteren harita bulundu

Kanuni'nin türbesinin yerini gösteren harita bulundu

Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1689 yılına ait bir harita bulundu. Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pap, "Ortaya çıkan bu harita Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbe hakkındaki tüm şüpheleri yok ediyor" açıklamalarında bulundu.

Haber MerkeziAA
Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1689 yılına ait bir harita bulunduğu açıklandı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1689 yılına ait bir harita bulunduğu açıklandı.

Macaristan'daki Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Norbert Pap, Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1689 yılına ait bir harita bulunduğunu açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Macaristan'ın Zigetvar kentinde yeri tespit edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alandaki çalışmaları yürüten Macar ekibin başındaki Doç. Dr. Pap, haritayla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Pap, 1689 yılında İtalyan asıllı Leandro Anguissola tarafından hazırlanan, bölgeyi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbeyi açık bir şekilde gösteren haritanın türbenin yeri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdığını ifade etti.

Kanuni Sultan Süleyman

16 Mart'ta 45 bin avro karşılığında satışa sunulacak

Bugüne kadar hiçbir haritanın bu kadar açık bir şekilde türbenin yerini belirtmediğine dikkati çeken Pap, 1689 yılına ait söz konusu haritanın isminin açıklanması istemeyen bir şahsa ait olduğunu ve Almanya'nın Köln kentindeki Venator Hanstein müzayede evinde 16 Mart'ta 45 bin avro karşılığında satışa sunulacağını bildirdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu alanın kazı çalışmalarını yönettiğinden dolayı Venator Hanstein müzayede evinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve kendisinde haritada yer alan yapıları yorumlaması talebinde bulunulduğunu belirten Pap, haritada yer alan ve kazılarda ortaya çıkarılan yapıların bire bir aynı olduğunu söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'daki türbesi.

İtalyan asıllı mühendis Leandro Anguissola'nın Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaki Zigetvar'ın 1689 yılında geri alınmasıyla ilgili askeri harekatın coğrafi çerçevesini haritaya kaydettiğini, haritada, surlar, önemli harekat noktaları, yollar ve kalelerin yer aldığına işaret eden Pap şunları dile getirdi:

Ortaya çıkan bu harita Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbe hakkındaki tüm şüpheleri yok ediyor. Haritanın üstünde Almanca, "Turbek, eine kleine Stadt, wo des Solimani seine Ingeweit sind begraben worden" (Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği Turbek, küçük bir şehir) yazısı yer alıyor.

Pap ayrıca yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine ait türbe, cami ve tekkenin aynı şekilde haritada yer aldığını, bölgede şu an bulunan yolların bile birebir benzerlik gösterdiğini ifade etti.

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