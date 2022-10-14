Dünya Karantina Avrupadaki doğum oranlarını düşürdü Zirvede Litvanya var
AVRUPA

Karantina Avrupa'daki doğum oranlarını düşürdü: Zirvede Litvanya var

Yapılan bir araştırmaya göre; karantina nedeniyle Avrupa'daki doğum oranlarında azalma yaşandı. En fazla düşüş, Litvanya ve Romanya'da görüldü.

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Haber Merkezi AA
Karantina Avrupadaki doğum oranlarını düşürdü: Zirvede Litvanya var
Arşiv

Human Reproduction dergisinde yayınlanan bir araştırma Avrupa’daki doğum oranlarındaki düşüşü ortaya koydu.

Uzun süreli karantinaların doğum oranlarının düşmesine yol açtığı belirtilen araştırmada, Litvanya'nın yüzde 28 ve Romanya'nın yüzde 23 ile doğum oranlarındaki en fazla düşüşü yaşadığı ifade edildi.

Araştırmada, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan İsveç'te doğum oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekildi.

“Batı Avrupa'nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabilir”

BBC'nin haberine göre; araştırmacılar, bu bulguların "özellikle yaşlanan nüfusların olduğu Batı Avrupa'nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini" ifade etti.

Virüsle ilgili korkular çiftlerin fikirlerini etkiledi

Araştırma raporunda, sosyal mesafe önlemleri, virüsle ilgili korkular ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik krizin "çiftlerin çocuk sahibi olma fikrini erteleme kararlarında dolaylı olarak rol oynayan faktörler" olabileceği bildirildi.

Doğum oranı Fransa’da yüzde 14’e düştü

İngiltere ve Galler, Ocak 2021'de Ocak 2018 ve 2019'a kıyasla doğum oranlarında yüzde 13'lük düşüş yaşarken, İskoçya'da doğan bebeklerin sayısı yüzde 14 düştü. Doğum oranları Fransa'da yüzde 14, İspanya'da da yüzde 23 oranında azaldı.

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