Dünya Katar ABDden Patriot füze sistemi alacak
AMERİKA

Katar ABD'den Patriot füze sistemi alacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklık ve askeri iş birliğinin artırılması vurgulandı. Trump ile Şeyh Temim arasında toplam 5 anlaşmaya imza atılırken, Katar'ın 5 Boeing 777 Freighters ile Patriot füze sistemlerini alacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri iş birliğinin artırılması kararlılığı öne çıktı.

Katar Emiri Şeyh Temim'i Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Şeyh Temim'den "gerçek bir lider" diye bahseden Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Katar'ın ABD'ye yüksek düzeyde yatırımlar yapıp, ciddi miktarlarda silah ve askeri ekipman aldığını anlatan Trump, "Tüm bunlar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Katar'da büyük askeri varlığımızı da sürdürüyoruz. Dünyadaki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Sizin gibi bir dostumla çalışmak gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, bir soru üzerine İran'ın çok kötü şeyler yaptığını savunarak, "Kendilerine dikkat etseler iyi olur." ifadesini kullandı.

Şeyh Temim'den Trump'a davet

Katar Emiri de Trump'a gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, "Birlikte iyi iş çıkarıyoruz. Aramızdaki ekonomik ortaklık 185 milyar doları geçmiş durumda ve bunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Şeyh Temim, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden El-Udeyd Hava Üssü'nü ve ülkeyi ziyaret etmesi için Trump'ı Katar'a davet etti.

5 yeni anlaşma imzalandı

Beyaz Saray, Trump ile Şeyh Temim arasında toplam 5 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

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Buna göre, Katar Petrol ile Chevron-Phillips, Katar Havayolları ile General Elektrik, Katar Havayolları ile Boeing, Katar Havayolları ile Gulfstream Aerospace ve Katar Hükümeti ile Raytheon arasında olmak üzere toplam 5 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Katar, 5 Boeing 777 Freighters'ın yanı sıra Raytheon'dan da NASAM ve Patriot füze sistemlerini alacak.

Kongre liderleriyle bir araya gelecek

ABD temasları çerçevesinde Washington'da bulunan Şeyh Temim dün de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Asper ile bir araya gelmiş, ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in onuruna verdiği yemeğe katılmıştı.

Şeyh Temim'in Kongre liderleriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

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