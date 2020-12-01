Katar: Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini desteklediğimizi yineliyoruz

Teknoloji

Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Google, yıl sonunun gelmesiyle birlikte her zaman olduğu gibi en iyi uygulama ve oyun listesini paylaştı. Bu sene yine birçok farklı kategoride milyonlarca kişiye ulaşmış başarılı yapımlar var.