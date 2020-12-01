Katar: Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini desteklediğimizi yineliyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin'i destekleyen tutumunun değişmediğini belirtti.
Bin Abdurrahman, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Katar devleti olarak Filistin meselesindeki sağlam duruşumuzu sürdürdüğümüzü ve kardeş Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz."
في #يوم_التضامن_العالمي_مع_الشعب_الفلسطيني نجدد موقف دولة #قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
في #يوم_التضامن_العالمي_مع_الشعب_الفلسطيني نجدد موقف دولة #قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 1, 2020
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.