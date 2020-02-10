Katar: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak

Şeyh Hamed, sözde Orta Doğu barış planının ilanı sonrasında gelecek adımın, İsrail ile Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve muhtemelen Fas'ın aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanması olacağını belirtti.

OYNAT 01:00 İsrail ile Arap ülkeleri nikaha hazırlanıyor İsrail ve Arap ülkeleri Mısır'da kritik bir zirve yapmaya hazırlanıyor. Zirveye İsrail, Suudi Arabistan, Sudan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman katılacak. Toplantıyı ise ABD organize ediyor. BiP'te paylaş

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Şeyh Hamed, sonuçları belli olan bir saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasından doğacak adil bir barışa kendisinin de karşı olmadığını aktardı.

Ürdün ve Mısır'ın dışında Arap ülkelerinin İsrail ile henüz resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Arap ülkelerinin, Washington'a sözde barış anlaşmasına yönelik olumlu tavır takınacakları konusunda söz verdiklerine dikkati çeken Şeyh Hamed, ancak medya nedeniyle bunu yerine getiremediklerini vurguladı.