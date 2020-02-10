Dünya Katar İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
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Katar: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak

Katar Eski Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, 'Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanacağını' iddia etti.

Haber Merkezi AA
Katar Eski Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani
Katar Eski Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani

Şeyh Hamed, sözde Orta Doğu barış planının ilanı sonrasında gelecek adımın, İsrail ile Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve muhtemelen Fas'ın aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanması olacağını belirtti.

İsrail ile Arap ülkeleri nikaha hazırlanıyor
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İsrail ile Arap ülkeleri nikaha hazırlanıyor
İsrail ve Arap ülkeleri Mısır'da kritik bir zirve yapmaya hazırlanıyor. Zirveye İsrail, Suudi Arabistan, Sudan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman katılacak. Toplantıyı ise ABD organize ediyor.

Şeyh Hamed, sonuçları belli olan bir saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasından doğacak adil bir barışa kendisinin de karşı olmadığını aktardı.

Ürdün ve Mısır'ın dışında Arap ülkelerinin İsrail ile henüz resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Arap ülkelerinin, Washington'a sözde barış anlaşmasına yönelik olumlu tavır takınacakları konusunda söz verdiklerine dikkati çeken Şeyh Hamed, ancak medya nedeniyle bunu yerine getiremediklerini vurguladı.

  • Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, bu verilen vaatlerle Arap ülkelerinin ABD'ye yakınlaşmayı hedeflediğini ancak Arap Birliği'ndeki çoğunluktan dolayı sözde anlaşmanın atıl duruma düşürüleceğinden emin olduğunu kaydetti.
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