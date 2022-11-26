Kazakistan'da Tokayev yemin ederek görevine başladı

Kazakistan’da 20 Kasım’da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev için Bağımsızlık Sarayı’nda yemin töreni düzenlendi. Törene başbakan, milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Askerlerin devlet bayrağı, cumhurbaşkanı forsu ve Kazakistan Anayasası’nı getirmesinin ardından salona giren Tokayev, “halkına sadakatle hizmet edeceğine, Kazakistan Anayasa’sı ve kanunlarına sıkı uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti edeceğine, kendisine verilen yüksek görevi vicdanen yerine getireceğine” dair yemin ederek göreve başladı.

"Başlattığımız büyük çaplı dönüşümler, köklü değişimin temelini attı”

Cumhurbaşkanı Tokayev’in görevine başlaması onuruna topçu atışları eşliğinde Kazakistan milli marşının okunması ve Cumhurbaşkanı Sarayı Akorda’nın önünde devlet bayrağının göndere çekilmesinin ardından Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, Tokayev’e cumhurbaşkanı kimliğini takdim etti. Tokayev törende yaptığı konuşmada, 2022 yılının halkı için özellikle önemli bir yıl olduğunu belirterek, “Kazakistan, gelişmesinin yeni bir dönemine giriyor. Başlattığımız büyük çaplı dönüşümler, köklü değişimin temelini attı” dedi. Anayasal reformun hayata geçirildiğini ve devlet hayatının tüm alanlarının kapsamlı yenilendiğine işaret eden Tokayev, “Bu değişimler sayesinde halkın aydın geleceğe olan inancı pekişiyor. Bölgelere yaptığım gezilerde ve vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde bunun kanaatine vardım” şeklinde konuştu.

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“Halkın güvenini haklı çıkarmak için elimden geleni yapacağım”



Tokayev, Haziran ayındaki referandumun yeni girişimlerin kapsamlı bir şekilde desteklendiğini gösterdiğini belirtti. Halkın olumlu değişimler isteğinin kendi çalışmalarına güçlü ivme kazandırdığını dile getiren Tokayev, başlattıkları reformları sonuna gerçekleştireceklerini kaydetti. Tokayev, “Yeni anayasal normlar uyarınca bir cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle ve bir kez seçilebiliyor. Bu da yeni nesil politikacılar için iktidara yol açıyor. Bunun doğru karar olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tokayev, seçim sonuçlarını siyasi platformuna destek ve gelecek dönem planlarının uygulanması için bir güven vekaleti olarak değerlendirdiğini söyledi. Tokayev ayrıca, “Kazaklarda emanet diye asil bir kavram var. Halkın güveni bana verilen emanet. Bunu yerine getirmek kutsal görevim. Halkın güvenini haklı çıkarmak ve Kazakistan’ı gelişen bir devlete dönüştürmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

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"Kazakistan, dengeli dış politika izlemeyi sürdürecek"

Tokayev, Kazakistan’ın milli çıkarlarına korunmasına yönelik dengeli ve yapıcı dış politikayı izlemeyi sürdüreceğini kaydederek, “Komşu ülkeler Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleriyle karşılıklı çıkar sağlayacak iş birliği ve stratejik ortaklık konuları önceliğimiz olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca ABD, Avrupa Birliği, Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile ilgi duyan tüm ülkelerle çok yönlü iş birliğini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Görevi Nazarbayev’den devralmıştı

Farklı dönemlerde dışişleri bakanı, başbakanı, senato başkanı gibi görevleri üstlenen 69 yaşındaki Tokayev cumhurbaşkanlığını, 2019’da ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra görevinden istifa eden ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den devralmıştı. Tokayev, 9 Haziran 2019 tarihinde yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 70.96 oy ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Anayasa gereği bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin en geç Aralık 2024’e kadar yapılması gereken Kazakistan’da Tokayev, 1 Eylül’deki halka seslenişinde erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım’da yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de ise seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu

Tokayev, Haziran ayında yapılan referandum sonucu değiştirilen sistemin de ilk cumhurbaşkanı oldu. Referandumla birlikte cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılırken, yasa çerçevesinde bir kez seçilen cumhurbaşkanının bir daha seçilme hakkının olmamasıyla ikinci dönem görev yapması engellendi. Böylece "iktidardaki tekelleşmenin" ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DÜNYA Kazakistan’da Tokayev’in zaferi kesinleşti