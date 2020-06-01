Kiev’de bomba paniği: Bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev’de bulunan Metro Köprüsü’ne çıkan bir kişi, elindeki pakette bomba olduğunu söyleyerek, köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Polise ihbarda bulunan görgü tanıklarının, saldırganın elinde bir paket ve kumanda bulunduğunu aktardığı belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Kiev’de bulunan Metro Köprüsü’nün, bomba tehdidi nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. İhbar nedeniyle bazı metro istasyonlarının da kapatıldığı kaydedildi. Polisin saldırganı yakalamak için özel operasyon başlattığı açıklandı.

AYNI KÖPRÜDE İKİNCİ BOMBA TEHDİDİ

Kiev’de 18 Eylül 2019 tarihinde de bir kişinin Metro Köprüsü’nü havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine korku dolu anlar yaşanmıştı. Etrafa ateş açan kişi, polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.