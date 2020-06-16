Kırgızistan'da hükümetin istifası kabul edildi

Hayat

Uzmanlar İstanbulluları uyardı: Kenelerden Lyme hastalığı bulaşabilir

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, Türkiye’nin pek çok noktasında kene vakalarında artış yaşandı. Farklı türleri olan kenelerin bazıları, ölümcül bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine neden oluyor. İstanbul’daki kene türlerinin ise, ölümlere neden olan bu enfeksiyonu taşımadığını ifade eden uzmanlar İstanbulluları, keneden bulaşan bir diğer ciddi hastalık ‘Lyme’a karşı uyardı.