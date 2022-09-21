Dünya Kiryakos Miçotakis İsrailden medet umdu Türkiyeden şikayetçi oldu
AMERİKA

Kiryakos Miçotakis İsrail'den medet umdu: Türkiye'den şikayetçi oldu

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'yı 'istikrarsızlığın kaynağı' olarak göstermeye çalıştı. Yunan Başbakan, "Doğu Akdeniz'de güvenliği baltalıyorlar" iddiasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Kiryakos Miçotakis İsrailden medet umdu: Türkiyeden şikayetçi oldu
Kiryakos Miçotakis ve Yair Lapid

New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında görüşme gerçekleştirildi.

Yunanistan Başbakanlığı, görüşmenin "iki ülkenin stratejik ilişkisini yansıtan sıcak bir atmosferde" geçtiğini duyurdu.

Türkiye'yi şikayet etti

Yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede bir kez daha Türkiye'den şikayetçi oldu.

Ankara'yı, Ege ve Doğu Akdeniz'de "agresif" politika izlemekle suçlamaya çalışan Miçotakis'in görüşmedeki tutumuyla ilgili şöyle denildi:

"Türk siyasi liderliği agresif davranıyor"

"Başbakan, İsrailli mevkidaşını Türk siyasi liderliğinin aşırı agresif söylemi ve Yunan egemenliğine meydan okuyan kabul edilemez iddiaları hakkında bilgilendirdi. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığının altını çizdi."

İki tarafın, Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkileri iki halkın yararına geliştirme çabalarını sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.

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Miçotakis: Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştük

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile İsrail arasındaki stratejik ilişkiyi, ikili siyasi, savunma ve ekonomik ilişkileri, üçlü iş birliği planlarının seyrini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştük." dedi.

Lapid: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Lapid de "Dünkü toplantımız, iki ulusun özel ilişkisinin bir kanıtı. İki ülke ve halklar arasındaki dostluk bağlarını derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiryakos Miçotakis'in Türkiye karşıtı tutumu ilk değil. Daha önceki açıklamasında, "Herkes Yunanistan ile uğraşılmayacağını biliyor." diyerek, meydan okuma çabasına girişmişti.

Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu: Gece değil gündüz bekliyoruz
FOTOĞRAF 10
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Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kışkırtan Yunanistan son olarak Türk F-16'larına S300 kilidi atmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek Yunanistan'ın provokasyonlarına son vermesi konusunda uyarmıştı.
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Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Miçotakis, “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, ‘Yunanistan’da dayılıklara geçit yok’ diyorum” ifadesini kullanmıştı.
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Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında Avrupa'da destek arayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye hazımsızlığı bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
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Macron, Elysee Sarayı'nda Miçotakis'le ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.
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Macron, Miçotakis'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) takvimini, jeopolitik bağlamı ve enerji meselesini ele alacaklarını belirtti.
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Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi. Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.

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YUNANİSTAN'A TAM DESTEK

Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün daha büyük değer taşıdığını kaydeden Macron, \"Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda (bulunulmuşken), daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu (söyleme) fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum.\" dedi.
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Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek \"Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz).\" ifadesini kullandı.
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Macron, Miçotakis'le birlikte, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizini de görüşeceklerini söyledi.
Karadan ve nehirden \"dayanışma yollarıyla\" ihraç edilen Ukrayna tahılına atıfta bulunan Macron, \"Burada şunu söylemek istiyorum, deniz yolları hakkında ne denilirse denilsin, bu 'dayanışma yolları' şimdiye kadar Ukrayna'dan en fazla hububat ihraç edilmesini sağlayan (yollar).\" dedi.
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\"GECE DEĞİL GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ\"

Miçotakis ise Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı tehdit ettiğini iddia ederek, “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda.” diye konuştu.
Yunanistan’ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, bir iş birliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil.” dedi.
Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu: Gece değil gündüz bekliyoruz
Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye tehditler savururken Macron ise Yunanistan'a destek mesajı verdi.
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