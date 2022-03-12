Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı

Spor

Chelsea iflasın eşiğinde: Abramoviç’e yaptırımlar dev kulübü vurdu

İngiltere, Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç dahil olmak üzere 7 Rus oligarkın mal varlıklarını dondurdu. Kararla Chelsea’nin satış süreci de durduruldu. Kulübe bilet satışı, transfer yasağı ve banka hesabının dondurulması gibi yaptırımlar getirilirken sponsorlar yaptıkları anlaşmaların askıya alınmasını talep ediyor. Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Maviler iflasla karşı karşıya.