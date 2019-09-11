Dünya KKTC polisi Türk bayrağını indiren Rumu arıyor
AVRUPA

KKTC polisi Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Akdoğan Belediyesi'nde bulunan bir kilisedeki ayine katılanlardan bir Rum, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde dalgalanan Türk bayrağını indirdi. Ardından okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı da alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen KKTC polisi, o şahsı arıyor.

Haber Merkezi DHA
Provokatörün Türk bayrağını indirdiği anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
Provokatörün Türk bayrağını indirdiği anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

Olay 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzaklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi.

Denktaş'ın fotoğrafını da aldı

Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gezdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı aldı.

DHA
  • Aynı Rum, daha sonra bahçede direkte asılı olan Türk bayrağına yöneldi. Bayrağın iplerini 10 dakika içinde ara ara gelerek kesip, uzaklaşan Rum, ip kopunca da bayrağı direkten indirdi ve aldı. Bayrak ve Denktaş'ın fotoğrafını alan Rum, okulun duvarlarından atlayarak kayıplara karıştı. Okul yönetimi bir gün sonra bayrağın yerinde olmadığını gördü. Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet ve yetkililer güvenlik kameralarının görüntülerini izledi.


DHA

Polis her yerde arıyor

Görüntülerde, bir şahsın Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını aldığı görüldü. Daha sonra yapılan incelemede bayrağı indiren kişinin bir Rum olduğu belirlendi. Konu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.

DHA

Rum kesiminden izahat istendi

KKTC yönetimi olaya karışan Rum'un kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. KKTC yönetimi, Rumlardan yaşanan olay üzerine izahat istedi.

HDPden hesap sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Türk bayrağınıindiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.
Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Ölümle sonuçlanan kazalar yaşandı ancak önlem alınmıyor.

Erdoğan başkanlarla tek tek tokalaştı

Erdoğan başkanlarla tek tek tokalaştı

Fotoğraflarla Beştepe'deki 'büyükşehir' toplantısı.
RTÜK devreye girdi:<br>Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
Başkanların görevi<br>devri sabık peşinde koşmak değil

Başkanların görevi
devri sabık peşinde koşmak değil

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Hız limiti<br>140 olacak mı?

Hız limiti
140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması yapıldı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
80 bin kişilik veda

80 bin kişilik veda

Çin'in en zengini Ma, rock konseriyle emekli oldu.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.