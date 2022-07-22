Dünya KKTCde 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılacak
AVRUPA

KKTC'de 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında çok konuşulacak bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi Diğer
KKTCde 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenleme yapıldı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti.

15 bin liranın üzerinde maaş alanları etkiliyor

Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

Zor ekonomik koşullardan çıkış

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

15 bin liranın altında maaş alanlardan kesinti olmayacak

Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak." ifadesini kullandı.

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