KKTC'de kriz kapıda: Partiler koalisyona yanaşmıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılan erken genel seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) olmasına rağmen hiçbir partinin tek başına iktidara gelebilecek oy oranına ulaşamaması, ikili ya da üçlü koalisyon seçeneklerini gündeme getirdi.

KKTC'de 8 parti yarıştı, 6 parti yüzde 5 barajını geçerek meclise girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün yapılan erken genel seçimin galibi, oyların yüzde 35,58'ini alan Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35,58 ile birinci sırada yer aldı.

KKTC'de 8 siyasi partinin yarıştığı erken genel seçimde UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yüzde 5 barajını geçerek meclise giren 6 parti oldu.

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UBP, oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazandı ancak oy oranı tek başına başına iktidar olmasına yetmiyor. Bu sebeple, koalisyon seçenekleri masada.

Hükümet kurulamayabilir, yeniden seçime gidilebilir

İkili ya da üçlü koalisyon seçeneklerinin başarılı olamaması durumunda hükümetin kurulamayacağı ve seçim hükümetine gidilebileceği yönünde tartışmalar da gündemde yerini alıyor.

Kıbrıs gazetesinde yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor:

Seçimi birinci tamamlayan UBP’nin tek başına iktidar olacak oy oranına ulaşamaması ve seçim öncesi CTP ile HP’nin UBP’yle koalisyona gitmeyeceğini açıklaması, parlamentoda bir tıkanmaya neden olabilir.

YSK açıkladı: Oyların yüzde 11'i geçersiz

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, başkent Lefkoşa'da kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını duyurdu.

Seçimin birinci partisi UBP'nin 21, CTP'nin 12, Halkın Partisi'nin (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 3, DP'nin 3 ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) de 2 milletvekili çıkardığını belirten Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında ve geçersiz oyların da yüzde 11,7 olduğunu aktardı.

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Narin Ferdi Şefik

Bu süreçte mevcut hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca onaylanana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.

Rumlarla birleşmek isteyen sol partiler büyük kayıp yaşadı

Kıbrıs 7/24 gazetesinde yer alan haberde sol partilerin büyük kayıp yaşandığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs'ta seçimi sağ kazanırken Güney ile birleşmeden yana olan sol partiler büyük oy kaybı yaşadı.

9 kadın vekil seçildi

Gündem Kıbrıs'ta yer alan haberde ise, seçimlerde 9 kadın vekilin meclise girdiği kaydedildi. Kadın milletvekillerinin isimleri şöyle:

Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemin Öztürk, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers.

KKTC'de seçilen kadın vekiller

Haber Kıbrıs'ta yer alan haberde, TDP Parti Meclisi, genişletilmiş MYK toplatısı neticesinde UBP ile hükümet kurmama yönünde karar verdiği belirtildi.

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Az önce tamamlanan Genişletilmiş MYK toplantımızda almış olduğumuz Parti Meclisi’ne tavsiye kararı aşağıdaki gibidir. Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir."