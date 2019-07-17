Dünya Kolombiyada çeteler infaz ettikleri kişilerin cesetlerini domuzlara yedirdi
AFRİKA

'Kolombiya'da çeteler infaz ettikleri kişilerin cesetlerini domuzlara yedirdi'

Kolombiya'da çetelerin hesaplaşmalarına sahne olan Bello kentinden sorumlu Vali Luis Perez; "Bunu açıklamak konusunda uzun süre düşündüm fakat Bello’daki çeteler artık vahşi ve insanlık dışı birtakım suçları işleme noktasına geldi. İşkenceden kurtulan bir şahit, insanların kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin de yemeleri için domuzlara verildiğini anlattı" dedi.

Haber Merkezi AA
Şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında iş yerlerinin 12’den sonra kapatılması yönünde talimat verilmişti.
Şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında iş yerlerinin 12’den sonra kapatılması yönünde talimat verilmişti.

Kolombiya'nın bir kentinde silahlı çetelerin infaz ettikleri kişilerin cesetlerini ortadan kaldırmak için domuzlara yem olarak verdiği iddia edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

  • Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez,çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı.

Bu durumu anlatmaktan dahi utandığını ifade eden Perez, konuyu yardım alabilmek ve çözüme kavuşturmak için söylemek zorunda kaldığını kaydetti.

Savcılığa olayın üzerine gidilmesi talimatı verdiğini aktaran Perez, şunları söyledi:

  • "Bunu açıklamak konusunda uzun süre düşündüm fakat Bello'daki çeteler artık vahşi ve insanlık dışı birtakım suçları işleme noktasına geldi. İşkenceden kurtulan bir şahit, insanların kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin de yemeleri için domuzlara verildiğini anlattı. Umarım, bunların hiçbiri olmamıştır. Umarım bir domuz çiftliğinde 20-30 cesetle karşılaşmayız."

Cesetlerin tuğla fabrikalarındaki fırınlarda yakıldığı iddia edildi

El Tiempo gazetesinin internet sitesinde konuya ilişkin çıkan haberde ise Perez'in, cesetlerin domuzlara yem edilmesinin dışında tuğla fabrikalarındaki fırınlarda yakıldığı ve bazı ceset parçalarının da buzdolaplarında saklandığına ilişkin tanık ifadelerine sahip olduklarını söylediği belirtildi.

Kolombiya'nın büyük kentlerinden Medellin'in kuzeyinde ve hemen bitişiğinde bir parçası gibi olan Bello'da bu yıl 100'e yakın kişi öldürülmüştü.

Şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında iş yerlerinin 12’den sonra kapatılması yönünde talimat verilmiş, ayrıca hırsızlık ve tetikçiliği durdurabilmek için motosikletlere iki kişi binilmesi yasaklanmıştı.

9 gün tatil çağrısı

9 gün tatil çağrısı

Kurban Bayramı için de beklenti içine girdiler.
Enerjide hedef Romanya!

Enerjide hedef Romanya!

​AB'nin yaptırım tehdidine karşı 'diyalog' dönemi başlayacak.
İki şehittek kare

İki şehit
tek kare

Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş.
Belediye değiştirdi<br>valilik söktü

Belediye değiştirdi
valilik söktü

HDP'li belediye terör zanlısının ismini caddeye vermek istedi.
2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Tek şubede<br>4,6 milyar TL

Tek şubede
4,6 milyar TL

18 yıl sonra sektöre hızlı giriş yaptı.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 2 uçak daha iniş yaptı.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarılıyor

Yarı fiyatına
satışa çıkarılıyor

Fiyatları 27 ile 115 bin TL arasında değişiyor.

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Oruç Reis de<br>yola çıkıyor

Oruç Reis de
yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.