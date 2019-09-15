Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyetinde tekne battı 36 kayıp
AFRİKA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 36 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ve orta Batı Afrika'nın en uzun nehri Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kongo Nehri (ARŞİV)
Kongo Nehri (ARŞİV)

Kongo polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Mai-Ndombe kentinden başkent Kinşasa'ya yolcu taşıyan bir teknenin başkent girişindeki Maluku yakınlarında battığı belirtildi.

Açıklamada, yüzden fazla yolcu taşıyan tekneden 76 yolcunun kurtarıldığı, 36 kişiden halen haber alınamadığı kaydedildi. Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tropikal iklim nedeniyle göl ulaşım aracı olarak kullanılıyor

  • Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

47 kişi hayatını kaybetmişti

KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında teknenin batması sonucu 142, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde mayıs ayında ise teknenin batması sonucu da 47 kişi yaşamını yitirmişti.

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