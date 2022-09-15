Kongre değil huzurevi: ABD’de 70 yaş üstü vekil sayısı yüzde 23

Nüfusunun yarısından fazlası 38 yaş altı olan ABD’de, Business Insider verilerine göre, Kongre’de görevli 70 yaş üzeri vekil sayısı yüzde 23’ü geçti. Bu oranın “ABD tarihinde en fazla olduğu dönem” olduğu kaydedilen çalışmada, 117. Kongre’de (günümüz) görevli 100 senatörden 53’ünün 65 yaş ve üzerinde olduğu ifade edildi. 439 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde ise, 151 temsilcinin 65 yaş ve üstü olduğu kaydedildi.

Söz konusu yaşlanmanın işleyişte aksaklıklara neden olabileceği yorumu yapılırken, ABD Başkanı Joe Biden döneminde yaşlı senatörlerin oranında büyük bir artış olduğu görülüyor. Kongre’deki yaşlanmanın ana nedeni olarak, senatörlerin partinin kendilerine tanıdığı görev süresi boyunca emekli olmaması gösteriliyor. Kongre’nin en yaşlı senatörü olan Demokratlar’dan Dianne Feinstein 88 yaşında. Kongre’deki Demokratların ortalama yaşı 61’i bulurken, Cumhuriyetçilerin yaş ortalaması ise 58 olarak göze çarpıyor.