Kore'de masalar devrildi

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, görüşmelerin durmasına neden olan mevcut sorunlar çözülene kadar Güney Kore yönetimiyle masaya oturmayacaklarını söyledi.
Ri Son-gwon, Güney Kore yönetimi için ‘yetersiz’ de dedi.
- Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.