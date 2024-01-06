Koridor zorunlu göç için mi kullanılacak?

Koridorun İsrail-GKRY koordinasyonunda Gazzelilerin tehciri için açılmış olabileceği öne sürüldü. Filistin hükümeti, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’yi, deniz koridoruyla ilgili ayrıntıları araştırmakla görevlendirdi. Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri göçe zorlama çabalarına dikkat çekildi. Maliki’nin gerçekleştireceği görüşmelerde Filistinlilerin Gazze Şeridi’nde kalmalarının garanti altına alınacağı vurgulandı.
Gazze’den çıkartma planının parçası
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, söz konusu kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “GKRY ile İsrail’in üzerinde anlaşmaya vardığı deniz koridoruna itiraz ettik. Çünkü GKRY’nin işleteceği gemilerin halkımızı Gazze’den çıkaracak gemiler olabileceğine dair şüphelerimiz var” demişti.
Iştiyye, “GKRY’den bu şüpheleri resmi olarak reddeden bir şey duymadık. Yine onlardan bu gemilerin İsrail planının bir parçası olmayacağına dair güvence almadık” diyerek GKRY’ye İsrail’in bu planının bir parçası olmaması çağrısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 20 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in GKRY’de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze’ye bir “deniz koridoru” açılması konusunu görüştüğünü duyurmuştu. Açıklamada, planlanan “deniz koridoru” kapsamında Gazze’ye gönderilen insani yardımların Larnaca Limanı’nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail’in koordinasyonuyla teftişten geçerek “İsrail’e uğramadan” doğrudan Gazze’ye gönderileceği belirtilmişti.