Koridor zorunlu göç için mi kullanılacak?

Iştiyye, “GKRY’den bu şüpheleri resmi olarak reddeden bir şey duymadık. Yine onlardan bu gemilerin İsrail planının bir parçası olmayacağına dair güvence almadık” diyerek GKRY’ye İsrail’in bu planının bir parçası olmaması çağrısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 20 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in GKRY’de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze’ye bir “deniz koridoru” açılması konusunu görüştüğünü duyurmuştu. Açıklamada, planlanan “deniz koridoru” kapsamında Gazze’ye gönderilen insani yardımların Larnaca Limanı’nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail’in koordinasyonuyla teftişten geçerek “İsrail’e uğramadan” doğrudan Gazze’ye gönderileceği belirtilmişti.