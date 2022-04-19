Tren istasyonunda korkunç kaza: Peron ve tren arasına sıkıştı

Arjantin'de yaşanan feci kaza kamera kayıtlarına yansıdı. Bir tren istasyonunda kaydedilen görüntülerde adının Candela olduğu öğrenilen kadın tren ve platform arasına sıkıştı.

Görüntüler, Candela'nın ayaklarının birbirine dolandığını, öne doğru devrildiğini ve hızla ilerlemekte olan trene doğru tökezlediğini gözler önüne seriyor. Bir anda iki vagon arasındaki boşluğa düşen kadın başaşağı bir şekilde yuvarlanarak gözden kayboluyor.

KAZADAN KURTULDU

Görüntülerde pek çok kişi yardıma koşsa da kadın gözden kayboluyor. Bir süre sonra tren dururken genç kadının canlı olarak raylardan kurtarıldığı görülüyor.

Genç kadın Arjantinl'deki bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Tansiyonum aniden düştü ve bayıldım. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ama trene çarptığın an da dahil olmak üzere hiçbir şey hatırlamıyorum." dedi. Nasıl hayatta olduğunu hala idrak edemediğini söyleyen Candela, "Hâlâ her şeyi anlamlandırmaya çalışıyorum" diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Gaziantep'teki kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Celal G. isimli sürücü, 27 AHP 069 plakalı otomobilinin içerisinde uyuyakaldı. Sürücünün içerisinde uyuyakaldığı boş vitesteki araç, bir anda geri geri hareket etmeye başladı.<br> Araç kreşin bahçesine daldı<br><br>Yokuş aşağı geri geri seyir eden ve hızlanan kayan araç, büyük bir gürültüyle bir kreşin bahçesine daldı. Araç, beton bahçe duvarına çarpması sonucu durabildi. Görüntülerde, sürücüsünün uyuyakaldığı park halindeki aracın geri manevra ile kreş bahçesine dalma anları yer aldı. Görüntülerin devamında kreş çalışanlarının panik halinde dışarı kaçmaları dikkat çekerken, kaza anlarında kreş bahçesinde çocukların bulunmaması ise faciayı önledi. Ne kaza ne de çevre sakinleri uyandırabildi<br><br>Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan bir türlü uyanamadı. Kazada yaşanan gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri hem güldürdü hem de korkuttu. Polis güçlükle uyandırdı<br><br>Olay yerine vatandaşların kaza ihbarı üzerine gelen polis, araç içerisindeki sürücünün önce yaralandığını düşündü. Kısa sürede sürücünün yaralı olmadığını anlayan polis memuru, bu kez ise sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği düşündü. Hareket eden sürücünün uyuduğunu anlayan polis memuru kısa süreli şaşkınlığın ardından sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Sürücü, polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi. Olan biteni anlamaya çalıştı<br><br>Uyanır uyanmaz polis memurunu karşısında gören sürücü, şaşkın bir halde çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalıştı. Polis tarafından kaza yaptığı söylenen ve uyurken meydana gelen kazayı anlamakta zorlanan sürücü, kazayı anladıktan sonra ise yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Kısa bir şaşkınlığının ardından sürücü Celal G., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazanın ise aracın el frenin çekilmemiş olması ve vitesin boşta bulunması nedeniyle hareket ettiği belirtildi. Filmlerde bile rastlanmayacak kaza: Sürücüyü ne kaza ne de çevresindekiler uyandırabildi Gaziantep'te, sürücüsünün içerisinde uyuyakaldığı park halindeki araç, geri manevra ile bir kreşin bahçesine daldı. Kaza esnasında sürücüyü ne kaza, ne de çevredeki vatandaşlar uyandırabildi. Polisin uyandırabildiği sürücünün ilk işi ise çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalışmak oldu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder