Dünya Koronavirüs nedeniyle azalan uçak trafiğinin radar görüntüleri yayınlandı
AVRUPA

Koronavirüs nedeniyle azalan uçak trafiğinin radar görüntüleri yayınlandı

Koronovirüs en çok havayolu ulaşımını vurdu. Virüs sebebiyle dünya genelinde çoğu uçuş rotası kullanılamaz hale geldi. Yayınlanan radar görüntülerindeki azalma dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Birçok uzman havayollarının virüs salgını nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirtiyor.
Birçok uzman havayollarının virüs salgını nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirtiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, başka ülkelere yapılan uçuşları yasakladı. Yurtiçi uçuşlarda da salgın nedeniyle yolcu sayısının düşmesi uçuş sayılarında büyük bir azalmaya neden oldu. Flightradar’ın yayınladığı radar görüntüleri, koronavirüs nedeniyle uçak trafiğinde nasıl bir azalma yaşandığını gözler önüne seriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şu anda 195 ülkeye yayılmış durumda. Dünya genelinde bir krize neden olan virüs salgını, havayolu şirketlerini de ağır bir şekilde etkiliyor.

Birçok uzman havayollarının virüs salgını nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirtiyor.

Webtekno'nun haberine göre ülkeler arası uçuşların büyük bir kısmının durması ile beraber yurt içi uçuşların yolcu sayıları da virüs salgını nedeniyle her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Ülkeler arası uçuşların sayısının azalması, yurt içi uçuşlardaki zayıf yolcu talebi ve seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin birçok uçuşu yapamamasına neden oluyor. Virüs salgını ile beraber özellikle Avrupa’daki havayolu trafiğinin çok düşük seviyelere geldiği görülüyor.

Abone Ol Google News
İstanbullulara tasarruf çağrısı

İstanbullulara tasarruf çağrısı

​Barajlar yüzde 30 daha az dolu, ilerleyen günlerde...
Çanlar Hafter için çalıyor

Çanlar Hafter için çalıyor

​Hava saldırılarını gerçekleştirdiği kritik üssü kaybetti.
Hava trafiği durdu

Hava trafiği durdu
İşe Devam Kredi Desteği geliyor

İşe Devam Kredi Desteği geliyor

5 kamu bankasından yeni ekonomi destek paketi.
32 bin personel alınıyor

32 bin personel alınıyor

​Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sürekli işçi...
Ters kelepçe taktılar

Ters kelepçe taktılar

Tepki toplayan saygısızlığı şaka olsun diye yapmış.

'Takıntılılar' arıyor

'Takıntılılar' arıyor

Online terapide talep patlaması... İşte şikayetler:
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.
Dünyayı<br>'canından' edecek!

Dünyayı
'canından' edecek!

Vahşi hayvan pazarları virüs saçıyor: Ebola, SARS ve Kovid-19
İtalyan başkanlar çileden çıktı

İtalyan başkanlar çileden çıktı

Parti yapıyormuşsunuz, polis gönderiyorum alev makinasıyla...
Tüm gözler onlarda

Tüm gözler onlarda

​Okul tatili için Bilim Kurulu kararını açıklayacak...
Stokçular<br>yine devrede

Stokçular
yine devrede

Patates depoya kapatılınca fiyatı yüzde 100 arttı.
Açık satışı yasaklandı

Açık satışı yasaklandı

​Ekmekteki büyük tehlikeye karşı koronavirüs tedbiri.
FETÖ'den sinsi plan

FETÖ'den sinsi plan

​Uzmanlar uyardı: Şimdi de koronavirüs üzerinden saldırıyorlar
Şikayetçi değilim

Şikayetçi değilim

İhsan Amca, ceza verilmesine bile üzülmüş.
Hastalığı<br> yayabilir erteleyin

Hastalığı
yayabilir erteleyin

Çay üreticilerine dikkat çeken koronavirüs çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.