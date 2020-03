Koronavirüs nedeniyle azalan uçak trafiğinin radar görüntüleri yayınlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, başka ülkelere yapılan uçuşları yasakladı. Yurtiçi uçuşlarda da salgın nedeniyle yolcu sayısının düşmesi uçuş sayılarında büyük bir azalmaya neden oldu. Flightradar’ın yayınladığı radar görüntüleri, koronavirüs nedeniyle uçak trafiğinde nasıl bir azalma yaşandığını gözler önüne seriyor.

Airspace over southeastern parts of Europe today at 08:45 UTC time. February 26th vs March 25thhttps://t.co/WmZ6XtUYpX pic.twitter.com/UQ6gcEiBu8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 25, 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şu anda 195 ülkeye yayılmış durumda. Dünya genelinde bir krize neden olan virüs salgını, havayolu şirketlerini de ağır bir şekilde etkiliyor.

Birçok uzman havayollarının virüs salgını nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirtiyor.

Webtekno'nun haberine göre ülkeler arası uçuşların büyük bir kısmının durması ile beraber yurt içi uçuşların yolcu sayıları da virüs salgını nedeniyle her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Ülkeler arası uçuşların sayısının azalması, yurt içi uçuşlardaki zayıf yolcu talebi ve seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin birçok uçuşu yapamamasına neden oluyor. Virüs salgını ile beraber özellikle Avrupa’daki havayolu trafiğinin çok düşük seviyelere geldiği görülüyor.