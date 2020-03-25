Dünya Koronavirüs nedeniyle Hindistanda mahsur kalan ablası için yardım istiyor
KORONAVİRÜS

Koronavirüs nedeniyle Hindistan’da mahsur kalan ablası için yardım istiyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için Mart’ta Hindistan’a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Seda Yavaş’ın Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Sema Yavaş, sosyal medyada yayınladığı videoda gözyaşları içinde Türk topraklarına geri dönmek istediğini söylüyor.
Sema Yavaş, sosyal medyada yayınladığı videoda gözyaşları içinde Türk topraklarına geri dönmek istediğini söylüyor.

Fethiye'de yaşayan Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak amacıyla Hindistan’a gitti. Koronvirüs nedeniyle ülkede acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti. Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart’a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan’da mahsur kaldı.

Selma Yavaş, Hindistan'daki ablası Sema için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

"Ne olur bize yardım edin"

Hindistan'da mahsur kalan kadının kardeşi Selma Yavaş, ablasının çok zor günler yaşadığını belirterek, “Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanının olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai’de son bir uçak bularak Chennai’ye geçti. Chennai’ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu. Bir Türk bayan, Hindistan’da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor, evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

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