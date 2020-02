Koronavirüs salgını Çin meclisini de vurdu: Yıllık meclis toplantıları ertelenebilir

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (Meclis) Daimi Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarının ertelenmesini görüşecek.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin’de her yıl mart ayında düzenlenen "yıllık meclis toplantıları” veya "çifte toplantılar" olarak adlandırılan toplantıda, en üst düzey yasama organı UHK ile istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) yaklaşık 2 hafta süren toplantılar düzenliyor.

FOTOĞRAF 50 Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Can kayıplarının 1596'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da, biri Tayvan'da ve biri de Filipinler'de yaşandı. Çin ana karasında 69 bin 267, Hong Kong'da 57 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 20 vaka görüldü. Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle: Japonya 43, Singapur 72, Tayland 33, Güney Kore 29, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1 Çin hükümeti, son üç gün içerisinde coronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, coronavirüse karşı alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını belirtti. Çin’den yapılan açıklamada, son üç gün içerisinde coronavirüs vakalarında azalma olduğu belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'in virüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin etki etmeye başladığını söyledi. Coronavirüse karşı tedbirler devam ederken, alınan önlemler virüsün ortaya çıktığı Hubei ve Wuhan’ı kapsıyor. Başka şehirlerden Pekin'e gelenlerin 14 gün karantinaya alınması zorunlu hale getirilirken, coronavirüste yeni vaka sayısındaki artış hızı düşmeye başladı. Çin hükümeti, 60 milyon insana evlerinden acil bir durum olmadıkça çıkmamaları gerektiği söyleyip özel araçların kullanımını yasaklandı. Hubei ve Wuhan kentleri salgının en sert vurduğu şehirler. Şuana kadar Çin'de 1665 kişinin öldüğü iddia edildi. Çin ise yayılımı kontrol altında tuttuklarını açıkladı. Her evden sadece bir kişiye 3 günde bir yiyecek gereksinimlerini karşılamak için izin veriliyor. Sitelere sadece tek bir kapıdan giriş yapılacak olup, sadece o sitede yaşayan kişiler kapıdan giriş ve çıkış yapabilecek. Sadece eczane, oteller, gıda ihtiyaçlarının karşılanabileceği yerler ve tıp servislerinin açık kalmasına karar verildi. Bunlar haricindeki tüm iş yerlerinin kapalı kalınmasına devam kararı verildi. Öte yandan herkese evlerinde kalmaları söylenmesine rağmen, Hubei halkı yine de acil durumlarda evlerinden çıkabiliyor. BOMBA iDDİA: ÇİN LABORATUVARINDAN MI YAYILDI? DailyMail'in haberine göre; Bilim adamları, ölümcül virüsün Wuhan'dan 300 metre ötedeki araştırma laboratuvarında çıkmış olabileceğini iddia etti. Pekin destekli Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nin (WHCDC), Hubei eyaletindeki bulaşmayı ortaya çıkarabileceğini söyledi. Akademisyenler Botao Xiao ve Lei Xiao tarafından kaleme alınan makalede, korono virüsünün kaynağının WHCDC'deki labaratuvarda tutulan 605 hayvan olduğu iddia edildi. Öte yandan yarasaların bir keresinde bir araştırmacıya da saldırdığını ve yarasaların kanını bir araştırmacının üzerine bulaştığını gördüklerinden bahsettiler. Raporda Wuhan'nın deniz pazarından 600 mil uzakta bulunan yarasaların olabileceği ifade edildi. Yunnan ve Zhejiang bölgesinden uçan yarasaların olma olasılığının düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca yerel halkın da bu yarasaları yediğine dair çok az kanıt var. Bunun yerine WHCDC'den birkaç yüz metre ileriden gelmiş olabileceği yazarlar tarafından belirtildi. Rapora göre WHCDC'deki araştırmacılardan birinin, yarasa kanının cildine değmesinden sonra iki hafta boyunca karantinaya alındığını açıkladı. Ayrıca araştırmacılar bir kene keşfetti. Bu kenenin bir hayvandan diğer hayvana enfeksiyonları taşıyabilme yeteneğine sahip olduğunu vurguladılar. KRUVAZİYERLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLANDI Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma tehlikesine karşı Çin'den gelen kruvaziyerlerin ülke karasularına girişini yasakladı. Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından bu kararı aldıklarını belirterek, Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasıyla mücadelede tedbirlerini sıkılaştırmayı sürdürecektir. dedi. Geminin perşembe günü Kamboçya'ya demir atmasının ardından 145 yolcunun ülkelerine dönmek üzere Malezya'ya aktarmalı uçuşla geldiklerini aktaran Wan Azizah, Yolculardan 137'si uçuşlarını gerçekleştirdi. Kalan 6 yolcu ise ülkelerine aktarma uçuşlarını bekliyor. ifadesini kullandı. Wan Azizah, yapılan sağlık kontrolleri sonucu gemi yolcularında Kovid-19'a rastlanmadığına da dikkati çekti. Malezya hükümeti, Kovid-19'un yayılmasına karşı Çin'de karantinaya alınan bütün eyaletlerden Malezya'ya seyahatleri karşılıklı olarak durdurmuştu. TAYVAN'DA İLK ÖLÜM Tayvan'da 60 yaşlarındaki bir kişi Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybetti. Yerel basın Focustaiwa'nın haberine göre Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölüm, Tayvan'da virüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi. 60 yaşlarında olan adamın yurtdışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kaybeden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor. JAPONYA’DAN WUHAN'A BEŞİNCİ TAHLİYE UÇAĞI Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye eden Japonya, bölgeye beşinci uçağı gönderdi. Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını daha önce gerçekleştirilen 4 uçuşla kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye beşinci uçağı da bugün gönderdi. Japonya saati ile 20.00'de Tokyo'dan ayrılan uçağın yarın öğle saatlerinde Japonya'ya döneceği açıklandı. Daha önce Wuhan'a gönderdiği dört uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etti. Gerçekleştirilen son uçuşta bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olan Çinlilerin olduğu açıklanmıştı. Daha önce uçakla Japonya'ya getirilen ve yapılan ilk testleri negatif çıkan yolcular, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12.5 gün hükümetin tahsis ettiği tesislerde gözetim altında tutulmuştu. Süre bitiminde uygulanan testlerde tekrar negatif sonuç veren kişilerin gözetimde tutuldukları tesislerden ayrılmalarına izin verildiği açıklanmıştı. KARANTİNA GEMİSİNDEN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR Kanada, Hong Kong ve ABD’nin açıklamasının ardından Güney Kore ve İtalya hükümetleri de korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında olan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki yolcular tahliye ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong ve Kanada'nın gemide bulunan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklamasının ardından İtalya ve Güney Kore’de aynı açıklamayı yaptı. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo yaptığı açıklamada, hükümetin testleri negatif çıkan ve ülkeye dönmeyi talep eden vatandaşları tahliye etmeyi planladığını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya’ya uçak göndermeye ve 35 İtalya vatandaşını ülkeye getirmeye karar verdik” ifadelerini kullandı. Toplamda 355 kişide virüsün tespit edildiği gemideki 255 Kanada vatandaşından 15'inin, 330 Hong Konglunun ise 11'inin enfekte olduğu bildirildi. Tahliye operasyonlarının tarihi belirsizliğini korurken, tahliye edilecek yolcuların ülkelerine döndükten sonra da tedbir amacıyla 14 gün gözetim altında tutulmaları ön görülüyor. HONG KONG'DA 'KARANTİNA MERKEZİ' PROTESTOSU Hong Kong'da yüzlerce kişi, yeni inşa edilen konutların hükümet tarafından karantina merkezi olarak kullanılması planını düzenledikleri gösteri ile protesto etti. Çin'e bağlı özerk statüde bulunan Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilerin ardından bu kez korona virüsüne karşı kurulması planlanan karantina merkezleri protesto edildi. Yüzlerce gösterici, Fo Tan bölgesinde yeni inşa edilen konutların korona virüsü nedeniyle karantina merkezi olarak kullanılma planına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Chun Yeung bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kadın, 8 yıldır beklediğini ve bu ayın sonunda anahtarları almayı planladıklarını ifade ederek, Bize danışılmadı ve araziyi ne kadar süre kullanacaklarını bilmiyoruz. Bu yüzden çok kızgınız dedi. Bir başka protestocu ise konutların karantina için ne kadar süre kullanılacağının söylenmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, 8 yıl bekledim. Anaokuluna giden iki çocuğum var ve onları Fo Tan'daki okula aldırmıştım ifadelerini kullandı. NEPAL, ÇİN'DE BULUNAN 175 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ Nepal, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki çoğunluğu öğrenci 175 vatandaşını tahliye etti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor. Nepalli yetkililer, Wuhan'da okuyan öğrencilerin aileleri tarafından yapılan protestoların ardından çoğunluğu öğrenci olan 175 kişinin ülkeden tahliye edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mahendra Shrestha, 134 erkek ve 41 kadın vatandaşı taşıyan Nepal Havayolları'na ait uçağın başkent Katmandu'da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı. Shrestha, Karantinadaki doktorların yakın gözlemi altında olacaklar dedi. Tahliye edilen vatandaşların Bhaktapur kentinde 2 hafta süreyle karantina altında tutulacağı belirtildi. KARANTİNADAKİ DOKTORLARIN YAKIN GÖZLEMİ ALTINDA OLACAKLAR Geçtiğimiz hafta Wuhan'da okuyan öğrencilerin aileleri, çocuklarının kısa sürede ülkeye getirilmesini talep ederek Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümet ise tahliyede yaşanan gecikmelerin, tahliye edilenlerin karantinada tutulacağı binanın hazırlanma sürecinden kaynaklandığını ifade etmişti. VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER? Çin'in Vuhan kentinde yeni bir tür virüs ortaya çıktı. Virüse yakalananlarda akut solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı. Doktor Josie Golding, SARS'ın hatıraları hâlâ taze, korkunun çok büyük olmasının nedenlerinden biri bu, ancak bu tür hastalıklarla mücadele etmek için artık çok daha hazırlıklıyız diyor. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edilmiş durumda. BELİRTİLERİ NELER? Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti. Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok. Koronavirüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. NEDEN ÇİN? Profesör Woolhouse, nüfusun çokluğu ve yoğunluğu ile virüsleri taşıyan hayvanlarla insanların yakın temasının neden olduğunu söylüyor: Yeni salgının Çin'de ya da dünyanın bu bölgesinde olmasına kimse şaşırmadı. Hangi hayvandan kaynaklanıyor? Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor. Ancak virüsleri kitlesel bir salgın tehdidi haline getiren, mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşmaya başlamaları. 2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bazı deniz canlıları koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Virüsün kaynaklandığı belirlendiğinde, sorunla baş etmek çok daha kolay olacak. 2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu. Koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia: Ölümcül virüs araştırma laboratuvarından çıkmış olabilir Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüste sayı giderek artıyor.

UHK’nin 2 bin 980 delegesi bulunurken, ÇHSDK’nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor. Söz konusu yıllık toplantılarda, orduya ayrılan bütçe, yıllık ekonomik büyüme hedefleri, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin önemli konular masaya yatırılıyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı. Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor.

Ne olmuştu?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.