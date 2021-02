Korsanların kaçırdığı gemici korku dolu anları anlattı: 'Her gün birini öldüreceğiz' dediler Korsanların kaçırdığı gemici korku dolu anları anlattı: 'Her gün birini öldüreceğiz' dediler Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' isimli gemide bulunan 15 gemiciden biri olan Erdi Akman, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Korsanlar tarafından tutuldukları adada başlarında sürekli silahlı adamların beklediğini söyleyen İzmirli gemici Akman, korsanlar gemiye girdikten sonra mürettebatın birbirleriyle helalleştiğini söyledi. İlk 5 gün korsanların kimseyle iletişim kurmadıklarının altını çizen Akman korsanlar için ''Para yatmazsa bugünden itibaren her gün birini öldüreceğim' dedi. Tabi bunu duyunca büyük bir korku yaşadık'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 09:57 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 10:04 DHA