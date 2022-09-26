Dünya Kremlinin aşçısı ilk kez açıkladı Wagneri nasıl kurduğunu anlattı
AVRUPA

'Kremlin'in aşçısı' ilk kez açıkladı: Wagner'i nasıl kurduğunu anlattı

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da olduğunu kaydeden Rus iş insanı Yevgeny Prigozhin, paralı asker örgütü Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kremlinin aşçısı ilk kez açıkladı: Wagneri nasıl kurduğunu anlattı
Arşiv

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeny Prigozhin, ilk defa, Rus güvenlik şirketi Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu açıkladı.

Prigozhin'e ait "Konkord" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in Wagner'in kuruluşuna ilişkin ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirten Yevgeny Prigozhin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014'te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu" ifadesini kullandı.

Grubun Luhansk ve Donetsk'in kaderini değiştirdiğini belirten Prigozhin, Wagner'in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

Hatay'daki kazılarda ortaya çıktı.
Yusuf el-Karadavi Hakka yürüdü

HDPli Gergerlioğlundan İYİ Partiye bakanlık salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

Trondsen'in sözleşmesi feshedildi

Trondsen'in sözleşmesi feshedildi

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.
Fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatı ne kadar olacak?

​Merakla bekleniyordu: İlk kez bu kadar net rakam verildi.

Aşiret düğününde takı yarışı.

​Herkes biliyor ama kimse farkında değil

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.