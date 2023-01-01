Kritik Güney Çin Denizi uyarısı: Ağır sonuçları olacak

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr , Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve diğer paydaş devletler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin, bölgede ihtilafa taraf olan ülkelerin çatışmasının ağır sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Marcos, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) anlaşmazlıklara konu olan Güney Çin Denizi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede ihtilafa taraf olan ülkelerin çatışmasının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunan Marcos, bu konunun "uykularını kaçırdığını" dile getirdi.

Marcos, ihtilafın, zamanının büyük bir kısmını aldığını, ilgilenilmesi gereken dinamik ve süreklilik arz eden bir mesele olduğunu ifade etti.

İhtilafın çözümü için askeri müdahalenin seçenekler arasında olmadığını ve tırmanan gerilimin ticareti olumsuz etkileyeceğini kaydeden Marcos, "Çin ile çelişkili iddialarımız yok. Çin'in topraklarımızda hak iddia etmesi var." dedi.

Marcos, konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ancak kısa sürede çözüme yönelik büyük bir ilerlemeye kaydedilmeyeceğine işaret etti.

"Güney Çin Denizi'nde çatışma, dünya için felaket olabilir"

Çin-Tayvan geriliminin konumu itibarıyla Filipinleri de etkileyebileceğini kaydeden Marcos, "Biz cephe hattındayız. Burada bir şey olursa biz acı çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marcos, Ukrayna'daki savaşın kendi ülkesi ve tarımını etkilemesinden dolayı şaşkınlığını ifade ederek, Güney Çin Denizi'nde çatışma yaşanmasının tüm dünya için felaket olacağını iddia etti.

Çin ve ABD gibi büyük güçlerin, Asya'da çatışmasından kaçınılmasının zaruri olduğunu söyleyen Marcos, "Pekin ya da Washington için çalışmıyorum. Filipinler için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bölgede son dönemlerde gerilim tırmanırken Filipinler, 2022'de Çin'e yaklaşık 200 protesto vermişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan, "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.







