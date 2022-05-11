Dünya Kübada oteldeki patlamada can kaybı 43e yükseldi
AVRUPA

Küba’da oteldeki patlamada can kaybı 43’e yükseldi

Küba’nın başkenti Havana’daki Saratoga Otel’de meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e ulaştığı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Küba’da oteldeki patlamada can kaybı 43’e yükseldi
Küba

Küba’nın başkenti Havana’da geçtiğimiz Cuma günü Saratoga Otel’de meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer patlama nedeniyle can kaybı sayısının 43’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybeden kişilerin otel çalışanı olup olmadığının henüz belirlenmediğini ifade etti. Saratoga Otel Sözcüsü Roberto Enriquez, patlama nedeniyle otelin yüzde 80’inin zarar gördüğünü belirtti. Sözcü Enriquez ayrıca kayıp olan 3 otel çalışanının enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.


Öte yandan, yetkililer patlama nedeniyle hasar gören komşu binalardan birinin yıkılması gerektiğini duyurdu.
Patlamanın ardından Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin bir gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

Küba'da korkunç patlama: Sekiz kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:24
Küba'da korkunç patlama: Sekiz kişi hayatını kaybetti
Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba’da patlama: Sekiz kişi öldü 30 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 9
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Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi.
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Küba Devlet Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
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Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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Küba’da patlama: Sekiz kişi öldü 30 kişi yaralandı
Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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