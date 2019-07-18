Kullanıcılar üzerindeki 'baskıyı azaltmak' için beğeni sayısı gizlenecek

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F-35'te ilk raunt bitti: Tüm konsantrasyon MMU’ya aktarılacak

S-400 krizinin ardından Türkiye ile ABD arasındaki en önemli konu başlıklarından biri olan F-35 uçaklarının ülkemize teslimi için ilk raunt bitti. ABD tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin proje ortaklığının askıya alındığı duyuruldu. Yeniden dönüş mümkün mü, bugüne kadar ödenen paralar ne olacak gibi soruların yanında belki de üzerine en çok düşünülmesi gereken konu "Türkiye şimdi ne yapacak?" oldu. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz hem Türkiye'nin kaç yılına kadar hangi uçar unsurları kullanabileceğini anlattı, hem de yaşanan bu sürecin Milli Muharip Uçağı projesine etkilerini.