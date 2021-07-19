Dünya Kurt Westergaard öldü Birçok kez Müslümanları ve İslamı hedef almıştı
AVRUPA

Kurt Westergaard öldü: Birçok kez Müslümanları ve İslamı hedef almıştı

İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kurt Westergaard öldü: Birçok kez Müslümanları ve İslamı hedef almıştı
İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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