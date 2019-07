Londra'dan Medine'ye bisikletle hac yolculuğu

İngiltere'nin başkenti Londra'dan 7 Haziran günü cuma namazının ardından yola çıkan 8 bisikletli kafadar 4000 mili 60 günde geçerek hac ibadeti için kutsal topraklara ulaşacak.

İlk olarak Medine'ye gidecek 8 kişilik bu sıradışı grubun asıl amacı ise yoksul bölgelerdeki Müslüman kardeşleri için kuyular, okullar ve camiler inşa edebilmek.

Tour de Hajj ismi ile yola çıkan grubun hedefinde planladıkları yardım faaliyetleri için yarım milyon pound toplayabilmek var.

Grup üyeleri fiziksel yorgunluğun inkar edilemeyeceği ve sadece Allah rızası için çıkılan bu yolculuğun öncü olmasını diliyor.

Yaşadıkları tecrübelerini gün gün sosyal medya hesaplarından yayınlayan Tour de Hajj gurubu yolculuklarının 24'üncü gününde Bosna Hersek'te.

Yolculuk sırasında yaşanan ilgi çekici anları ınstagram hesapları üzerinden de paylaşmayı sürdürüyorlar.

Yolculuk sırasında yaşanan ilgi çekici anları ınstagram hesapları üzerinden de paylaşmayı sürdürüyorlar.

18. günde İtalya'dan ayrılıp Slovenya sınırına doğru giderken Pakistan'dan yürüyerek gelen güzel insanlarla karşılaştılar. Hafız olan kardeşlerden biri onlar için Kuran okudu.

Rotada Türkiye'de var

Grup, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Lihtenştayn, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'dan geçecek.