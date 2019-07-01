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Dünya Londradan Medineye bisikletle hac yolculuğu
AVRUPA

Kutsal yolculuk: 17 ülke 4000 mil 60 gün

Londra'dan Medine'ye bisikletle hac yolculuğu

Tour de Hajj isimli bisikletli grubun Londra'da başlayan hac yolculuğu Medine'de sona erecek. Asıl amacı hac ibadetini yerine getirmek olan grubun hedefinde ise yoksul bölgelerde yaşayan Müslüman kardeşleri için yarım milyon pound toplayarak geri dönmek var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Grup üyeleri yaşadıkları tecrübeleri sosyal medya üzerinden gün gün paylaşıyor.
Grup üyeleri yaşadıkları tecrübeleri sosyal medya üzerinden gün gün paylaşıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan 7 Haziran günü cuma namazının ardından yola çıkan 8 bisikletli kafadar 4000 mili 60 günde geçerek hac ibadeti için kutsal topraklara ulaşacak.

İlk olarak Medine'ye gidecek 8 kişilik bu sıradışı grubun asıl amacı ise yoksul bölgelerdeki Müslüman kardeşleri için kuyular, okullar ve camiler inşa edebilmek.

Tour de Hajj ismi ile yola çıkan grubun hedefinde planladıkları yardım faaliyetleri için yarım milyon pound toplayabilmek var.

Grup üyeleri fiziksel yorgunluğun inkar edilemeyeceği ve sadece Allah rızası için çıkılan bu yolculuğun öncü olmasını diliyor.

Yaşadıkları tecrübelerini gün gün sosyal medya hesaplarından yayınlayan Tour de Hajj gurubu yolculuklarının 24'üncü gününde Bosna Hersek'te.

Yolculuk sırasında yaşanan ilgi çekici anları ınstagram hesapları üzerinden de paylaşmayı sürdürüyorlar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

DAY 18/60: This was emotional. We were leaving #Italy and towards the Slovenian border, we bumped into these lovely gentlemen who had been walking all the way from Pakistan! Please keep them in your prayers and may Allah make their journey easy 🙏🏻🤲 they made dua for the cyclists, and one of the brothers who is a Hufaaz recited some Quran for us Subhanallah 🙌 - Thank you to everyone for your continued support. Help us raise £500,000 with our charity partner @pennyappeal by hitting the link in our bio 👉 @tourdehajj - 17 countries | 4000 miles | 60 days - #tourdehajj #tourdehajj2019 #TDH #cycle #roadbike #charitybikeride #londontoarabia #cyclinguk #cyclenetwork #lovecyclingch #pennyappeal

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Tour De Hajj (@tourdehajj)'in paylaştığı bir gönderi ()

Rotada Türkiye'de var

Grup, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Lihtenştayn, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'dan geçecek.

Londradan Medineye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye'de var.
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