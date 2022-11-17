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Kuveyt'ten AB'nin idam eleştirisine tepki: İç işlerimize karışmayın

Kuveyt, ülkede dün 7 kişinin idam edilmesini eleştiren Avrupa'ya tepki göstererek, yapılanın "iç işlerine müdahale" olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kuveytten ABnin idam eleştirisine tepki: İç işlerimize karışmayın
Foto: Arşiv.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

  • "Dostlarımız başta olmak üzere kimden olursa olsun iç işlerimize müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Aynı şekilde yargı sisteminin çalışmaları ve kararlarına müdahaleyi de reddediyoruz." ifadelerini kullanan Sabah, Kuveyt'in demokratik bir ülke olduğunu, bununla ve ülkedeki sistemle gurur duyduklarını kaydetti.

Sabah, "Yargı sisteminin kararları bağımsızdır. Kuveyt içinden ve dışından kimsenin tam müdahalesi yoktur" dedi.

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas dün yaptığı açıklamada, idamların Kuveyt'i Schengen vizesinden muaf ülkeler listesine koyma önerisiyle ilgili tartışmalar üzerinde etkileri olacağını söylemişti.

  • AB'nin, tüm koşullarda idam cezasına şiddetle karşı çıktığını belirten Schinas, AB Dış İşler Servisi'nin Kuveyt'in AB Büyükelçisi'ni çağırdığını aktardı.

Kuveyt Başsavcılığı dün, cinayetle suçlanan 2'si kadın 7 kişinin idam edildiğini duyurmuştu.

Arap basınında yer alan haberlerde ise bahsi geçen infazların, Körfez ülkesi Kuveyt'te 2017'den bu yana gerçekleşen ilk idamlar olduğuna dikkat çekilmişti.

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