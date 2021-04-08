Kuzey İrlanda'da Brexit gerilimi: Sokaklar karıştı

Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlıları otobüsü ateşe verirken, İngiltere Başbakan Boris Johnson şiddet olaylarından endişelendiğini bildirdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta ayrılıkçı Sinn Fein partisi üyeleri ve yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) yasaklarını ihlal etmesine birlik yanlılarının tepki göstermesi sonucu geçen hafta başlayan gösteriler devam ediyor.

Otobüs ateşe verildi

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemenin de diğer sebebi oluşturduğu gösterilerde otobüs ateşe verildi.

Bir foto muhabirinin saldırıya uğradığı olaylarda polise taşlarla saldıran birlik yanlıları, ayrılıkçılarla da çatışırken, çok sayıda polisin atılan taşlar nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

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Olayların iki tarafı ayıran ve "barış duvarı" olarak bilinen Shankill Yolu yakınlarında gerçekleştiği ifade edildi.

Başbakan Johnson: Beni derinden endişelendirdi

Yaşananları kınayan Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları, özellikle halkı ve işletmeleri koruyan polise yönelik saldırılar, bir otobüs şoförüne ve bir gazeteciye saldırı, beni derinden endişelendirdi." ifadesini kullandı.