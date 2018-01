Amerika haberleri: ABD: Kuzey Kore ile nükleer savaş her zamankinden yakın 'Kuzey Kore ile nükleer savaş her zamankinden yakın' ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum" dedi.

Haber Merkezi 01 Ocak 2018, 21:56 Son Güncelleme: 01 Ocak 2018, 22:49 AA