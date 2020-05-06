Lavrov, İngiltereli mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

Hayat

Çırpınırdın Karadeniz: Stalin'in şehit ettiği milli şair Ahmet Cevad

Hayatını milletinin mücadelesine adamış, Azerbaycan Milli Marşı'nın şairi Ahmet Cevad 5 Mayıs 1892 yılında doğdu. Stalin tarafından Türk milliyetçisi olduğu gerekçesiyle kurşuna dizdirildiği güne kadar hem kalemiyle hem silahıyla memleketi için mücadele eden Cevad, ülkemizde 'Çırpınırdın Karadeniz' gibi eserleriyle tanınıyor. Henüz 20 yaşında Balkan Savaşlarına gönüllü asker olarak kaydolup Bakü'den Edirne'ye savaşa katılan Cevad'ın eserlerindeki berrak Türkçesi çoşkun ırmakları andırıyor.