Dünya Lavrov operasyon hakkında konuştu Sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli
ASYA

Lavrov operasyon hakkında konuştu: Sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusunda planladığı operasyonla ilgili konuşarak "Suriye'nin kuzeyindeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusunda planladığı operasyonla ilgili, Suriye'nin kuzeyindeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği açıklaması yaptı.

Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Çavuşoğlu’nun dünkü görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması prensibine bağlı kalacağını belirttiğini kaydeden Lavrov, Rusya’nın Türkiye-Suriye sınırındaki sorunların çözümüne sevk etmek için Suriye’deki Kürtler ve Şam’la temas kurduğunu da bildirdi.

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