Lavrov'dan Adana Anlaşması açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatarak zirvede Rusya ve Türkiye'nin, 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nı baz alarak Suriye sınırındaki teröristlerden gelen tehditlere karşı durma konusunda anlaştığını ileri sürdü.

Sergey Lavrov ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, geçen hafta Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin yapıldığını hatırlattı. Lavrov, zirvede Rusya ve Türkiye'nin, 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nı baz alarak Suriye sınırındaki teröristlerden gelen tehditlere karşı durma konusunda anlaştığını iddia etti.

Lavrov, Soçi'deki zirvede İdlib'deki durum, Suriye'de siyasi çözüm ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

ABD'nin tampon bölgede güvenliği sağlayamayacağını vurgulayan Lavrov, "ABD'nin amacı Suriye'yi bölmek ve Suriye'nin doğusunda bir devlet oluşturmak. Bunun için müttefiklerinin de yatırım yapmalarını teşvik ediyorlar." ifadelerini kullandı.