Libya sahillerinde bulundu: Her birinin üzerine Putin'in fotoğrafı var

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da kıyıya vuran paketler, dünya çapında yankı buldu. Libya polisi, Pazartesi günü ele geçirilen 323 paket uyuşturucunun üzerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in fotoğraflarının bulunduğunu duyurdu.

PAKETLER KIYIYA VURDU

Rus paralı asker grubu Wagner'in sahada olduğu Libya'da ilginç bir görüntü kaydedildi.

Agence France-Presse (AFP), ülkenin kuzeydoğusundaki El Marc'da kıyıya vuran her biri 250 gram olan paketlerin yerel bir sakin tarafından bulunduğunu aktardı. Yerel medya ise, uyuşturucu taşıyan bir teknenin batmasıyla esrar paketlerinin kıyıya vurmuş olabileceğini belirtti.

Afrika'dan Avrupa'ya göçmen rotasının merkezi olan Libya'da, esrar en çok ele geçirilen uyuşturuculardan biri. Ele geçirilen esrar paketlerinin her birinin üzerine Vladimir Putin'in fotoğrafı yer alıyor.