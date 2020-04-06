Dünya Libyada Hafter milislerine mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
ORTADOĞU

Libya'da Hafter milislerine mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan askeri bir uçağın hedef alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Askeri uçağın başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.
Askeri uçağın başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan ve UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin, Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet güçlerinin, askeri uçağı başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.

Milislere mühimmat taşıyan askeri uçağın vurulmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
  • Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii, daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde Hafter milisleri karşısında ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
OYNAT 00:00
NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


Abone Ol Google News
15 dakikalık yol 4 saate çıktı

15 dakikalık yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.