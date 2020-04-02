Dünya Libyada Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonlar imha edildi
ORTADOĞU

Libya'da Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonlar imha edildi

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu vurdu.

Haber Merkezi AA
Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyon imha edildi.
Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyon imha edildi.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beni Velid kentinin güneyinde Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonun hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu kamyonlarda son iki aydır başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırılarda kullanılan Grad füzelerinin yanı sıra otomatik silah ve mermilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, kamyonlardaki tüm mühimmatların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

HAFTER GÜÇLERİ GÜNEYDEKİ MEVZİLERDEN ÇEKİLDİ

  • UMH'ye bağlı askeri birliklerin 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus’un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kalmıştı.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


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