Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 2 ay geride kaldı. Rus ordusu, ülkenin kuzeyinden çekilirken; güneyinde ve güney doğusunda ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. En son Mariupol'ü de düşüren Rusya, Azak Denizi'nin tüm kontrolünü ele geçirmiş oldu.

Savaş sürerken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Kiev yönetimi; özellikle de Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.

LİTVANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Litvanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Ukrayna'ya destek olmak için kampanya başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'den SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti.

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Litvanya televizyonu Laisves TV öncülüğünde başlatılan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklenen kampanyaya; sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevre de destek verdi.