Dünya Litvanyadan Bayraktar TB2 adımı Türkiyeden alıp Ukraynaya bağışlayacaklar
AVRUPA

Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Litvanyadan Bayraktar TB2 adımı: Türkiyeden alıp Ukraynaya bağışlayacaklar
Bayraktar TB2

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 2 ay geride kaldı. Rus ordusu, ülkenin kuzeyinden çekilirken; güneyinde ve güney doğusunda ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. En son Mariupol'ü de düşüren Rusya, Azak Denizi'nin tüm kontrolünü ele geçirmiş oldu.

Savaş sürerken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Kiev yönetimi; özellikle de Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.

LİTVANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Litvanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Ukrayna'ya destek olmak için kampanya başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'den SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti.

Litvanya televizyonu Laisves TV öncülüğünde başlatılan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklenen kampanyaya; sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevre de destek verdi.

Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi
DÜNYA
Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi
Türk TOMAlara kıtalararası görev

Türk TOMA'lara kıtalararası görev

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.
Doğayla iç içe seyahat

Doğayla iç içe seyahat

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağdan Kılıçdaroğluna tepki: 2010dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

​​Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye harekat mesajı: Gereğini yapmamız lazım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.