Lübnan'ın Sayda kentinde patlama: Bir kişi öldü yedi kişi yaralandı Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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