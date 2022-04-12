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Dünya Lübnanın Sayda kentinde patlama Bir kişi öldü yedi kişi yaralandı
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Lübnan'ın Sayda kentinde patlama: Bir kişi öldü yedi kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Lübnanın Sayda kentinde patlama: Bir kişi öldü yedi kişi yaralandı
Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.

  • Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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