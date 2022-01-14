Dünya Mahkeme kararı askıya aldı Pariste maske takmak artık zorunlu değil
AVRUPA

Mahkeme kararı askıya aldı: Paris’te maske takmak artık zorunlu değil

Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Aralık’ta yürürlüğe giren dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesi Paris idari mahkemesi tarafından askıya alındı.

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Haber Merkezi İHA
Mahkeme kararı askıya aldı: Paris’te maske takmak artık zorunlu değil
Foto/arşiv

Fransa’nın başkenti Paris’te dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesi mahkeme tarafından askıya alındı.

Kararnamenin askıya alınmasını talep eden avukat Jean-Baptışte Soufron, dışarda maske takmak hakkında "Ne gerekli ne de kesinlikle orantılı olduğu için, idare mahkemesi kararnameyi askıya almak istedi" açıklamasında bulundu.

Versailles mahkemesi dün Yvelines bölgesi için benzer bir kararnameyi askıya almıştı. Mahkeme açık havada zorunlu maske takmanın "bireysel özgürlüğe aşırı, orantısız ve uygunsuz bir saldırı" olduğunu söylemişti.

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