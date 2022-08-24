Dünya Maymun çiçeği Covid-19 ve HIVin aynı anda bulunduğu vaka tespit edildi
AVRUPA

Maymun çiçeği Covid-19 ve HIV’in aynı anda bulunduğu vaka tespit edildi

İtalyan bilim insanları, 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan Covid-19, maymun çiçeği ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını duyurdu. Bilim insanları vakanın ilk ve 3 virüsünde aynı anda bulunduğu bir ‘eş bulaşma’ vakası olabileceğini vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Maymun çiçeği Covid-19 ve HIV’in aynı anda bulunduğu vaka tespit edildi
Foto: Arşiv.

İtalya'da 36 yaşındaki bir kişide; Covid-19, maymun çiçeği ve HIV testleri aynı gün pozitif çıktı.

  • Journal of Infection tıp dergisinde yayınlanan sunumda 36 yaşındaki bir İtalyan erkeğin 16 ila 20 Haziran tarihlerinde İspanya’ya gittiğini, 29 Haziran'da belirtiler yaşamaya başlayınca 2 Temmuz’da Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtti.

Hastaneye yatan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan hastanın, 6 Temmuz’da maymun çiçeği, Covid ve HIV testleri sonucunda üç virüsünde vücudunda bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanları sunumda, hastaya diğer hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi test uyguladıklarını ifade ederek Covid-19'un Omicron BA varyantı olduğunu ifade etti.

Catania ve Palermo Üniversitelerinden bilim insanları, şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, Covid ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunun altını çizdi.

Hastanın 2021 yılının sonlarında HIV testi yaptırdığını ve virüse rastlanmadığı ancak 6 Temmuz’daki testte HIV virüsüne rastlandığı dolayısıyla HIV virüsünü de yakın zamanda kapmış olabileceği vurgulandı.

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