Dünya Mehmekçikten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara mayın ve EYPlerden korunma eğitimi
ORTADOĞU

Mehmekçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara mayın ve EYP'lerden korunma eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Mehmetçik çocuklara mayınlardan korunma eğitimi verdi.
Mehmetçik çocuklara mayınlardan korunma eğitimi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Suriyeli çocuklara, terör örgütünün sivillere nasıl zarar verdiğini ve neler yapılması gerektiği anlatıldı.

PATLAYICI EĞİTİMİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın ve EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.

Düğüne gider gibi Resulayn'a gidiyorlar: Mehmetçiklere duygusal uğurlama
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan 258 Mehmetçik Suriye’nin Rasulayn kentine doğru yola çıktı. Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında tören düzenlendi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 2’nci jandarma komando taburu, Suriye Rasulayn’da görevli 1’inci taburla görev değişimi yapmak üzere yola çıktı. Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz ve aileler katıldı.
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Programda konuşan Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, ülkenin bekasına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için Rasulayn görevini yerine getirme sırasının onlarda olduğunu söyledi. Albay Yılmaz, Asil Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerinin her daim yanınızda olduğunu unutmayın.
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Edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşınıza güveniniz tam olsun. Verilen emir ve talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra harekat prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Aileleriniz bize emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diler hayatta olan gazilerimize şifalar dilerim. Yolunuz açık kazasız mübarek, kılıcınız keskin olsun dedi.
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Uzman Çavuş Ömer Faruk Demirci, bu gururu ailelerine yaşattıkları için devlete ve Jandarma Genel Komutanlığına çok teşekkür ettiğini ifade etti. Uzman Çavuş Demirci, Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bedelini ödediği içindir. Bizler bedel ödeyenleriz. Bedel ödemeye gidiyoruz. Selam olsun bedel ödeyenlere diye konuştu.
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Asker babası İsmail Deniz ise, Önce Allah’a onları emanet ediyoruz. İnşallah gittikleri gibi geri dönerler. Bu vatana herkes hizmet etmek zorunda. Allah’ın izniyle başarıyla geri döneceklerdir şeklinde konuştu. Törenin ardından askerler aileleriyle kucaklaşıp dualarla uğurlandı.
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Düğüne gider gibi Resulayn'a gidiyorlar: Mehmetçiklere duygusal uğurlama
Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 258 Mehmetçik, Suriye görevi için düğüne gider gibi Rasulayn'a doğru yola çıktı. Askerleri uğurlamak için düzenlenen törene aileler de katılırken, duygusal anların yaşandı. Uzman Çavuş Ömer Faruk Demirci, bu gururu ailelerine yaşattıkları için devlete çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bedelini ödediği içindir. Bizler bedel ödeyenleriz. Bedel ödemeye gidiyoruz. Selam olsun bedel ödeyenlere" diye konuştu.

Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
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Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.
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Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı.
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Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti.
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Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.
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Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
Elazığ'da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk Bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı.
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