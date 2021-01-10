Mehmekçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara mayın ve EYP'lerden korunma eğitimi

Edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşınıza güveniniz tam olsun. Verilen emir ve talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra harekat prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Aileleriniz bize emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diler hayatta olan gazilerimize şifalar dilerim. Yolunuz açık kazasız mübarek, kılıcınız keskin olsun dedi.