Merkel törende titremeye başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gitti.
Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanan Merkel'in törendeki görüntüleri herkesi korkuttu.
Törende fenalaştığı görülen Merkel'in çok şiddetli şekilde titrediği ve kendisine zor hakim olduğu görülüyor.
Sert hava değişimi sebep oldu
Merkel'in fenalaşmasının sebebi olarak ise sert hava değişimi gösterildi. Berlin'den Kiev'e geçen Merkel'in ciddi bir su kaybı yaşadığı, 3 bardak su içtikten sonra tekrar kendine geldiği aktarıldı.