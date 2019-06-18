Dünya Merkel törende titremeye başladı
AVRUPA

Merkel törende titremeye başladı

Merkel törende titremeye başladı

Ukrayna'da bulunan Merkel'in, resmi marşların okunduğu sırada şiddetli şekilde titrediği görüldü.

Haber Merkezi Diğer
Merkel - Zelenskiy görüşmesi.
Merkel - Zelenskiy görüşmesi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gitti.

Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanan Merkel'in törendeki görüntüleri herkesi korkuttu.

Törende fenalaştığı görülen Merkel'in çok şiddetli şekilde titrediği ve kendisine zor hakim olduğu görülüyor.

Merkel resmi törende
OYNAT
Merkel resmi törende "zangır zangır" titredi
Almanya'nın başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende kendine hakim olamayarak adeta zangır zangır titredi. Deutsche Welle Türkçe servisinin sosyal medya hesabında yayınlanan videolarda ayakta durmakta zorlandığı görülen Merkel'in daha sonra törene devam ettiği belirtildi.

Sert hava değişimi sebep oldu

Merkel'in fenalaşmasının sebebi olarak ise sert hava değişimi gösterildi. Berlin'den Kiev'e geçen Merkel'in ciddi bir su kaybı yaşadığı, 3 bardak su içtikten sonra tekrar kendine geldiği aktarıldı.
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