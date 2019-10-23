Dünya Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" denildi.

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Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşın gönüllü askerlik için başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
  • Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.
  • Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

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Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak" denildi.

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