Minik öğretmen: Afrin'deki Rahmet Kampı'nda çadırını sınıf yaptı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırısında babasını kaybeden 10 yaşındaki Meryem Ahmed, göç ettiği Afrin ilçesinde sınıfa çevirdiği çadırında akranlarına okuma yazma öğretiyor. Meryem, Esed rejiminin 2017'de İdlib'in güneyindeki Kefer Battik beldesindeki okula yaptığı hava saldırısında babasını kaybetti. Annesiyle hayatta kalma mücadelesi veren Meryem, 2019'da akrabalarıyla Afrin ilçe merkezine göç etti. İlçeye sığınanlar için kurulan Rahmet Kampı'nda yaşamını sürdüren Meryem, okul ve öğretmenin olmadığı kampta yaşadığı çadırı sınıfa çevirdi. Meryem, İdlib'de gittiği okulundan öğrendiklerini ders verdiği yaşıtlarına aktarıyor. Afrin'de 45 çadırın bulunduğu söz konusu kampta okul veya öğretmen bulunmuyor. Burada yaşıtı yaklaşık 20 kadar öğrenciye okuma yazma öğreten Meryem, kampın bir okula ve öğretmene kavuşmasını istiyor.

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OKULUMDAN UZAK KALDIM

Meryem, "(2017'de) Babam motosikletle beni okuldan almaya gelirken uçaklar okulu bombaladı, o sırada babam hayatını kaybetti. Okulum gözlerimin önünde tamamen yok oldu. Orada çok sayıda arkadaşım öldü. Ben o günü hiç unutamıyorum. Burada bu çadırı okula çevirdim ve arkadaşlarıma destek oluyorum." dedi. Meryem, rejim saldırısı ve göçler yüzünden okuldan uzak kaldığını ifade ederek "Onların da benim gibi okullarından ayrı kalmalarını istemiyorum." diye konuştu. Okuma yazma öğrettiği çocukların kampta daha önce hiç okula gitmediğini vurgulayan küçük Meryem, "Bu çadırda arkadaşlarıma okul sevinci yaşatıyorum. Kendi kendime dedim ki 'Bildiğim her şeyi arkadaşlarıma da öğreteceğim'. Şu an yaklaşık 20 arkadaşıma matematik, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim öğretiyorum. Büyüdüğümde öğretmen olup öğrenci yetiştirmek istiyorum." dedi.

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MERYEM ÖĞRETMEN BİZE DESTEK OLUYOR

Afrin'e sığınan 11 yaşındaki Muhammed Aslan da rejim güçlerinin İdlib'deki okulunu hedef aldığı söyledi. Aslan, "Ailemle Afrin'e yerleştik. Bu kampta okul yok. Derslerimden geri kalıyordum. Sonra öğrendim ki çadırda eğitim veren bir öğretmen varmış. Ben büyük birini beklerken, öğretmenin benle yaşıt olduğunu gördüm, şaşırdım. Meryem öğretmen bize destek oluyor." diye konuştu.