Dünya Mısır, Filistinlilerin Gazzeye dönmesi için Refah Sınır Kapısını açacak
ORTADOĞU

Mısır, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın, Mısır'daki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açılacağını duyurdu. Mısır yönetimi, virüs salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutuyordu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gazze İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Kahire yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin dönüşü için yarından itibaren perşembe gününe kadar açmayı planlıyor." dedi.

Filistinlilerin Gazze'ye gruplar halinde gireceğini belirten Buzum, kapının açık olduğu süre içerisinde günlük 250 kişinin girişine izin verileceğini kaydetti.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı
KORONAVİRÜS
Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı

Hindistan ve Pakistan arasında çatışma: 3 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA
Hindistan ve Pakistan arasında çatışma: 3 kişi yaşamını yitirdi

Buzum, Gazze'ye girecek herkesin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacağını, bunun gerektiğinde daha da uzatılabileceğini söyledi.

  • Mısır yönetimi, virüs salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutuyordu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.