Mısır havayolu şirketi Sudan'a 2 uçuşunu iptal etti

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Gül üretimi ve turizminde iki önemli şehir olan Isparta ile Bulgaristan’ın Kazanlık kentinin işbirliğine yönelik görüşmesinde; sektör temsilcilerinin aynı masada buluşmasının gerekliliği gündeme geldi. Isparta heyeti, Kazanlık’ta gül ve lavanta bahçeleri ile gül yağı fabrikalarını da inceledi.